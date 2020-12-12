Власти Венесуэлы предотвратили теракт на заводе

Венесуэльские власти предотвратили теракт, который группа боевиков собиралась совершить на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Палито». Предприятие находится на территории штата Карабобо.
Как рассказал министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айсами, два террориста были задержаны в четверг, 10 декабря. Злоумышленники собирались разрушить «Эль-Палито», а также совершить подрыв нефтепровода, который идёт от предприятия до города Ягуа.
Как выяснилось в ходе расследования, террористы являются дезертирами из ВС Венесуэлы. Министр утверждает, что преступники получали поддержку от властей Колумбии. В частности, заявил Эль Айсами, им помогал президент латиноамериканского государства Иван Дуке. Также министр считает, что поддержку подрывникам оказывали спецслужбы США.
При задержании силовики изъяли у террористов взрывчатку,
Как ранее писал NEWS.ru, 11 работников химзавода в городе Хайдарабад на юге Индии были госпитализированы после взрыва. По предварительной версии, там взорвался реактор.
К месту происшествия срочно прибыли четыре пожарные машины. Из здания завода Vindhya Organics поднимались густые пары.