Власти Венесуэлы предотвратили теракт на заводе

https://static.news.ru/photo/bffb8494-3c6b-11eb-a35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Венесуэльские власти предотвратили теракт, который группа боевиков собиралась совершить на нефтеперерабатывающем заводе «Эль-Палито». Предприятие находится на территории штата Карабобо.

Как рассказал министр нефти Венесуэлы Тарек Эль Айсами, два террориста были задержаны в четверг, 10 декабря. Злоумышленники собирались разрушить «Эль-Палито», а также совершить подрыв нефтепровода, который идёт от предприятия до города Ягуа.

Как выяснилось в ходе расследования, террористы являются дезертирами из ВС Венесуэлы. Министр утверждает, что преступники получали поддержку от властей Колумбии. В частности, заявил Эль Айсами, им помогал президент латиноамериканского государства Иван Дуке. Также министр считает, что поддержку подрывникам оказывали спецслужбы США.

При задержании силовики изъяли у террористов взрывчатку, передаёт «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, 11 работников химзавода в городе Хайдарабад на юге Индии были госпитализированы после взрыва. По предварительной версии, там взорвался реактор.

К месту происшествия срочно прибыли четыре пожарные машины. Из здания завода Vindhya Organics поднимались густые пары.