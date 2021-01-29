Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

https://static.news.ru/photo/6df4d080-62bb-11eb-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: mzyachts.ru

Экипаж российской яхты «Милонга», совершавший кругосветное путешествие, задержали в Вануату. В настоящее время все моряки находятся на карантине.

Судно зашло в территориальные воды государства для пополнения запасов питьевой воды, однако экипаж забыл предупредить о своих планах местные власти. В связи с этим их задержали.

Российское посольство в Австралии предоставило троим морякам необходимую консульскую помощь. Власти Вануату пополнили морякам запасы воды и топлива.

Дипломаты предполагают, что разрешение на выезд из страны будет получено в ближайшее время, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин Николай Кринов спасён во время спасательной операции при крушении сухогруза Arvin в Турции. Судно затонуло в Чёрном море, на его борту было 12 человек, все они — члены экипажа. Десять человек оказались украинцами, двое — россиянами. Шесть человек удалось спасти, в том числе и одного из россиян. Судьба другого россиянина неизвестна, он числится пропавшим без вести.