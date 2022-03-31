Власти Украины заявили о санкциях против провайдеров, лояльных к России

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Суммарные оборонные расходы НАТО в 2021 году выросли на $270 миллиардов или на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своего ежегодного доклада по безопасности в Брюсселе, сообщает ТАСС. Он отметил, что прошлый год стал седьмым подряд, когда оборонные расходы организации последовательно растут.

Суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса выросли в 2021 году на 270 млрд долларов, — заявил Столтенберг. Ранее депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов оценил вероятность военного столкновения России с силами НАТО....