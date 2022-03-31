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Власти Украины заявили о санкциях против провайдеров, лояльных к России

15:41, 31 марта 2022
Власти Украины заявили о санкциях против провайдеров, лояльных к России Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Украинские власти начали вводить ограничительные меры по отношению к интернет-провайдерам, которые не блокируют российские СМИ, сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь). Сначала провайдеров будут исключать из списка операторов, провайдеров телекоммуникаций, в случае же повторного неповиновения компанию ждут более серьёзные меры.

Интернет-провайдеров, отказывающихся блокировать российскую пропаганду, начали исключать из Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Далее компании ждёт принятие более серьёзных санкций, — сказано в сообщении.

На текущий момент Госспецсвязь уже исключила компании «Нетасист» и «Нетассист» из реестра интернет-провайдеров.

16 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайты «Новых Известий», русскоязычных израильских СМИ «9 канал» и «Вести Израиля», белорусского «Еврорадио» и эстонской газеты Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента). В общей сложности доступ был закрыт к более чем 30 ресурсам.

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