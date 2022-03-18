На запад Украины эвакуированы 50 предприятий

Украинские власти приступили к эвакуации предприятий из восточных и центральных регионов в западную часть страны, сообщила в Telegram-канале глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк. По её словам, на текущий момент удалось эвакуировать производственные мощности 50 компаний.

Из горячих точек страны уже перемещено 50 предприятий. Количество заявок на эвакуацию постоянно растёт. На сегодняшний день их уже 700, — отметила Шуляк.

По её словам, в первую очередь эвакуируются стратегически важные предприятия и компании, производящие товары первой необходимости. Шуляк подчеркнула, что просьбы об эвакуации поступают от представителей пищевой, текстильной, медицинской, а также химической сфер.

Ранее стало известно, что власти Киева сформировали двухнедельный запас продуктов первой необходимости на случай блокады. Таким образом местные власти оказывают поддержку двум миллионам горожан, которые остались в городе.