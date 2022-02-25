Власти Украины сообщили о прорыве войсками России обороны Херсона

Вооружённые силы Российской Федерации осуществили прорыв в Николаевскую область Украины со стороны Херсона. Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в своём Telegram-канале.

Там прорыв по стороне Херсона. Наши окапываются в нужных местах. Будут принимать бой. Есть кое-какие угрозы, чтобы не было паники, сегодня пятница, я из ОГА отпустил пораньше своих рядовых сотрудников, — сказал Виталий Ким.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков накануне заявил, что российские военные вышли к украинскому городу Херсону и разблокировали Северо-Крымский канал. Он добавил, что это позволило восстановить подачу воды в российский Крым.

Ранее мэр Таврийска Николай Ризак сообщил, что российские войска захватили Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭC) и главное здание Северо-Крымского канала в Херсонской области. По его словам, на гидроэлектростанции вывесили российский триколор. Местные жители сняли на видео боевые машины без опознавательных знаков.