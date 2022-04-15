Власти Украины согласовали девять гуманитарных коридоров

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Российские военные уничтожили цеха бронетанкового завода в Киеве и ремонтные помещения военной техники под Николаевом, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Во время утреннего брифинга он подчеркнул, что отечественная артиллерия поразила 811 военных объектов Украины, пишет РИА Новости.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве, — заявил Конашенков. Представитель МО добавил, что ВС России с...