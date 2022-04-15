Власти Украины согласовали девять гуманитарных коридоров

Власти Украины намерены 16 апреля провести эвакуацию мирных граждан по девяти согласованным гуманитарным коридорам, сообщила в своём Telegram-канале украинский вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук. С её слов, гумкоридоры откроются из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара до Запорожья и из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горного и Рубежного в Бахмут.
Согласовано девять гуманитарных коридоров, — написала она в Telegram.
Ранее Верещук на своей странице в соцсети заявила, что 14 апреля состоялся четвёртый обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. По её словам, в результате операции, которая проходила по указу президента страны Владимира Зеленского, домой вернулись 30 украинцев: пять офицеров ВСУ, 17 рядовых и восемь гражданских, в том числе одна женщина. Информацию о российских пленных Верещук уточнять не стала.