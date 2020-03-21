https://static.news.ru/photo/c573f766-6b52-11ea-8ea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко предупредил, что если в стране коронавирусной инфекцией заразятся 10 миллионов человек, то жертвами болезни могут стать 500-600 тысяч украинцев. Он заявил, что власти готовы ввести режим чрезвычайного положения в случае ухудшения текущей ситуации.

По последним данным, на Украине коронавирус подхватил 41 человек, двое скончались. Среди заражённых — 57-летний священник из Тернопольской области. Его состояние оценивается как средней тяжести.

20 марта кабмин Украины на экстренном заседании объявил о введении режима ЧС в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До 3 апреля в стране объявлен карантин: закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращено авиасообщение.

Если мы увидим по динамике, что такими ограничительными мерами не удаётся остановить развитие вируса, тогда президент и СНБО могут принять решение о введении чрезвычайного положения, — приводит «РБК-Украина» слова Геращенко.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысяч умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок. В настоящее время в РФ более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что более 20 тысяч человек будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса совместно с учёными британской исследовательской группы hVIVO. Им придётся заразиться не самим COVID-19, а вирусами того же семейства.