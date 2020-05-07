Власти Украины предложили НАТО партнёрство по сдерживанию РФ в Чёрном море

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Во Французской Гвиане полиция поместила под стражу мужчину, подозреваемого в причастности к похищению 40 тысяч медицинских масок с территории космического центра Куру.

Как отмечает France-Presse, часть украденных средств индивидуальной защиты задержанный продал местным магазинам самообслуживания. При обыске в его доме полицейские обнаружили другую часть похищенных масок. Как писал NEWS.ru, о краже масок...