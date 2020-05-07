Мир

Власти Украины предложили НАТО партнёрство по сдерживанию РФ в Чёрном море

11:58, 07 мая 2020
Вадим Пристайко Вадим Пристайко Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев предлагает НАТО разработать совместную стратегию, направленную на сдерживание России в Черноморском регионе. Об этом завил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Вадим Пристайко.

Он добавил, что украинская сторона заинтересована в увеличении присутствия морских сил Альянса и США в Чёрном море.

Пристайко также отметил, что Украина, стремясь в НАТО, готова присоединиться к разработке мер преодоления пандемии коронавируса и смягчения экономических последствий карантина, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине назвали провалом совместные учения с НАТО в Чёрном море в июле 2019 года и обвинили в этом Россию.

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