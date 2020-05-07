Власти Украины предложили НАТО партнёрство по сдерживанию РФ в Чёрном море

Киев предлагает НАТО разработать совместную стратегию, направленную на сдерживание России в Черноморском регионе. Об этом завил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Вадим Пристайко.
Он добавил, что украинская сторона заинтересована в увеличении присутствия морских сил Альянса и США в Чёрном море.
Пристайко также отметил, что Украина, стремясь в НАТО, готова присоединиться к разработке мер преодоления пандемии коронавируса и смягчения экономических последствий карантина,
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине назвали провалом совместные учения с НАТО в Чёрном море в июле 2019 года и обвинили в этом Россию.
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