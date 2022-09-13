Власти Украины пообещали лишить званий поддерживающих Россию артистов Министр культуры Украины Ткаченко обещал лишить званий поддерживающих Россию артистов

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Украинские народные артисты, поддерживающие действия России, в скором времени будут лишены званий. Такое заявление сделал министр культуры страны Александр Ткаченко. В своем Telegram-канале он написал, что в настоящее время идет работа над поправками в соответствующий закон.

Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор «с гордостью» пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены, — сообщил Ткаченко.

Он отметил, что сейчас идет работа над поправками в закон, чтобы в дальнейшем Украина «больше не видела» такого рода артистов.

Ранее стало известно, что Русский драматический театр Литвы переименовали в Вильнюсский старый театр по приказу министра культуры Симонаса Кайриса. Предложение об изменении названия высказала рабочая группа театра, которая передала свое решение Кайрису. В ходе обсуждения министром инициативы совместно с представителями учреждений профессионального сценического искусства, правительства и парламента большинство высказалось за принятый вариант названия, который был утвержден.