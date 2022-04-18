Власти Украины поддержали запрет на обучение русскому языку в школах
Министр образования Украины высказался за запрет на преподавание русского языка в школах
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
12:45, 19 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министр образования Украины Сергей Шкарлет высказался за введение запрета на преподавание русского языка в украинских общеобразовательных учреждениях, пишет РИА Новости. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь также выступил с инициативой отменить обучение школьников русскому языку с 1 сентября.
Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу,— сказал Шкарлет.
В конце марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, нацеливающих детей на ненависть к России и русскому языку. Распоряжение последовало в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе.
Ранее издание Bloomberg временно приостановило публикацию материалов и новостей на русском языке. Издание не стало называть конкретную причину своего решения.