Власти Украины поддержали запрет на обучение русскому языку в школах

Министр образования Украины Сергей Шкарлет высказался за введение запрета на преподавание русского языка в украинских общеобразовательных учреждениях, пишет РИА Новости. Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь также выступил с инициативой отменить обучение школьников русскому языку с 1 сентября.

Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу, — сказал Шкарлет.

В конце марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории, нацеливающих детей на ненависть к России и русскому языку. Распоряжение последовало в рамках расследования уголовных дел о событиях в Донбассе.

Ранее издание Bloomberg временно приостановило публикацию материалов и новостей на русском языке. Издание не стало называть конкретную причину своего решения.