Власти Украины отказались просить у США статус главного союзника вне НАТО

Украинское правительство не станет поддерживать обращение депутатов Верховной рады с просьбой предоставить стране статус главного союзника США вне НАТО. Об этом сообщила вице-премьер и министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

Это ни на шаг не приблизит нас к закреплённому Конституцией курсу евро-атлантической интеграции и членству в НАТО. У нас уже гораздо больше возможностей, чем этот статус может дать, — заявила чиновник.

По словам министра, лидеры Украины и США уже обозначили формат сотрудничества в сфере безопасности и подобные обращения не несут никакой практической значимости. Стефанишина подчеркнула, что считает инициативу Рады не чем иным, как «сознательным и недальновидным политическим саботажем».

Она напомнила, что подобная просьба Киева к Вашингтону в 2017 году уже закончилась статусом «политической декларации». Министр добавила, что своими действиями депутаты Рады дискредитируют работу властей Украины по вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что военной помощи США Украине недостаточно для ведения боевых действий с Россией.