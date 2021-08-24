Власти Украины назвали нападение на Порошенко бытовым хулиганством

Нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко назвали бытовым хулиганством. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому изданию «Лига».

Бывшего лидера страны облил зелёнкой 21-летний житель города Козелец Черниговской области Илья Пустовгар, уточняет издание. Зелёнку он пронёс в банке из-под жвачки. Пустовгар так до сих пор и не признался, зачем атаковал Порошенко, действовал ли самостоятельно или ему приказали. Экс-президент, комментируя инцидент, возложил вину лично на президента Украины Владимира Зеленского. Он также, обращаясь к Зеленскому, призвал не пытаться остановить его политическую деятельность подобными акциями.

Заявления Порошенко нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий, — сказал Подоляк.

В офисе главы государства категорически отвергли причастность действующих властей к инциденту. Советник главы офиса президента считает, что Порошенко оказался «абсолютным информационным аутсайдером» и потому использовал столь откровенно хулиганский повод, чтобы перебить парадную повестку.

Ранее сообщалось, что полиция раскрыла подробности нападения с зелёнкой на Порошенко. По данным правоохранителей, подозреваемый интересуется археологией и публикует фотографии с места раскопок. После случившегося его задержали на 72 часа.