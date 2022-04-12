Власти Украины конфисковали 10 российских судов в порту Одессы

Украинские власти объявили о конфискации 10 российских грузовых судов, которые стояли на ремонте в одесском порту. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, пишет ТАСС. Сообщается, что технику планируют национализировать. Ведомство также утверждает, что продолжает тщательную работу по выявлению российского имущества.

Следователи ГБР при содействии морской охраны и 17-го отряда Госпогранслужбы помешали вывести с Украины восемь российских грузовых судов и два танкера, которые находились в акватории Одесского порта на профилактических ремонтных работах. Суда были задействованы в логистических операциях РФ в акватории Черного моря и Дуная, — говорится в сообщении.

По версии ГБР, владельцы судов предприняли попытку вывести их из Украины, сменив государственные флаги. В ведомстве также сообщили, что суда отправились на хранение в администрацию морских портов Украины, а инициатива о национализации имущества уже направлена в Одесскую областную военную администрацию.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны национализируют всю собственность России для компенсации военных потерь. По его словам, соответствующие законы уже приняты и процесс запущен.