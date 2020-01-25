https://static.news.ru/photo/a881e690-3f51-11ea-a965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chinafotopress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти китайского города Ухань, закрытого из-за вызванной новым коронавирусом пневмонии, ограничат автомобильное движение в центре города.

С завтрашнего дня (воскресенья, 26 января. — NEWS.ru) с 00:00 по местному времени в центре города Ухань вводится временный запрет на движение транспортных средств, за исключением имеющих на это лицензию, а также автомобилей государственных ведомств и бесплатных служебных автобусов, — говорится в заявлении местных жителей.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, китайская туристка из Ухани стала третьей заразившейся новым вирусом 2019-nCoV в Японии. Об этом сообщило японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.