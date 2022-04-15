В Турции заявили о создании авиакомпании для перевозок туристов из России

Турецкие власти озаботились вопросом перевозок российских туристов. В связи с этим, Главное управление гражданской авиации (ГГА) Турции подало ходатайство о создании авиакомпании Southwind, ориентированной на путешественников из России. По данным портала AirportHaber, воздушный перевозчик будет базироваться в курортном городе Анталья. Отмечается, что фирма начнёт работать в конце мая.

Стало известно, что Southwind первоначально начнёт эксплуатацию пяти самолетов Airbus, трёх широкофюзеляжных и двух узкофюзеляжных, — сказано в сообщении.

В издании подчеркнули, что вопрос создания фирмы для перевозок российских туристов стал особенно острым после начала военной спецоперации РФ против Украины. Члены турецкого правительства решили не перекрывать турпоток из России, для чего и было подано решение о создании фирмы Southwind.

Турагент компании «Тревел» Мария Панфилова рассказала, что туристические путёвки в Турцию и Египет подорожали в среднем на 35% по сравнению с осенью 2021 года. По её словам, на стоимость путёвок повлияло начало высокого сезона, а также возобновление полётов за рубеж.

Советник по вопросам прессы Министерства туризма и культуры Турции Зафер Демез ранее заявил, что препятствий для российских туристов в стране в денежном вопросе нет. Он отметил, что россияне могут без каких-либо проблем менять рубли на турецкие лиры. По его словам, в сфере услуг не предусмотрены какие-либо изменения.