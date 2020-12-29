Власти Турции ввели новые ограничения на передвижения туристов по стране

https://static.news.ru/photo/8c9cd686-4a92-11eb-a31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Турции запретило иностранным туристам посещать центральные части городов страны, в том числе и Стамбула, в новогоднюю ночь.

С 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду, — приводит сообщение турецкого МВД РИА Новости.

Министерство пояснило, что новое ограничение вводится в рамках борьбы с распространением COVID-19. Власти на местах наделены полномочиями по уточнению перечня мест, посещение которых в новогоднюю ночь запрещено.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января 2021 года в стране вводится комендантский час, передавал NEWS.ru. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой позже уточнил, что комендантский час не распространяется на иностранных туристов.

С начала пандемии в Турции выявлено 2 178 580 случаев коронавирусной инфекции, 20 388 человек скончались от COVID-19 и связанных с ним осложнений.