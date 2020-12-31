Власти Турции ввели комендантский час

Комендантский час начал действовать на территории Турции. Этот режим ввело правительство страны, президент государства Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал об этом 14 декабря.
Ограничения начали действовать в 21:00 по местному времени (совпадает с московским) 31 декабря 2020 года и сохранятся до 05:00 4 января 2021 года.
При этом представитель Министерства культуры и туризма Турции
Однако 30 декабря Министерство внутренних дел Турции запретило иностранным туристам посещать центральные части городов страны, в том числе и Стамбула, в новогоднюю ночь.
Министерство пояснило, что новое ограничение вводится в рамках борьбы с распространением COVID-19. Власти на местах наделены полномочиями по уточнению перечня мест, посещение которых в новогоднюю ночь запрещено, писал NEWS.ru.