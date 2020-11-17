Власти Турции ввели комендантский час в выходные дни

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа в стране в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.
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Ранее в Турции запретили курение на улицах, сообщал NEWS.ru. Министерство внутренних дел страны обратило внимание, что после введения масочного режима многие люди снимали защитный аксессуар или использовали его неправильно, потому что курили на улицах, в парках, садах и других местах, где может находиться много людей. Запрет на курение вступил в силу с 12 ноября. Нарушителям грозит штраф в размере 118 лир, что эквивалентно 2,1 тысячи рублей.