Власти Турции ввели комендантский час в выходные дни

https://static.news.ru/photo/9319048e-28fb-11eb-8769-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mahmoud Abu Salama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа в стране в связи с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.

Как передаёт ТАСС, турецким гражданам и гостям страны будет запрещено выходить на улицу с 20:00 до 10:00 в выходные дни. Решение было принято по итогам заседания правительства. Кроме того, турецкие власти распорядились остановить работу всех кинотеатров до конца 2020 года.

Ранее в Турции запретили курение на улицах, сообщал NEWS.ru. Министерство внутренних дел страны обратило внимание, что после введения масочного режима многие люди снимали защитный аксессуар или использовали его неправильно, потому что курили на улицах, в парках, садах и других местах, где может находиться много людей. Запрет на курение вступил в силу с 12 ноября. Нарушителям грозит штраф в размере 118 лир, что эквивалентно 2,1 тысячи рублей.