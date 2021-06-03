В Турции упростили правила въезда для привитых россиян

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Правительство Турции с 1 июня упростило правила въезда на территорию страны для иностранцев, включая россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь туристы не обязаны предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте. Об этом сообщили представители авиакомпании Turkish Airlines, передаёт «Комсомольская правда».

Сотрудники перевозчика подчеркнули, что те туристы, кто ещё не привился от COVID-19 и не переболел, должны при въезде в Турцию предоставить справку с отрицательным результатом теста. Анализы необходимо сдать не менее чем за 72 часа до прибытия. В качестве альтернативы этому документу может послужить справка экспресс-теста на антигены к коронавирусу, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда в Турцию.

Привитым туристам достаточно будет только показать сертификат о полной вакцинации, которая завершилась не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Переболевшим потребуется справка об антителах после коронавируса, перенесённого в течение последнего полугода.

При въезде в республику некоторых граждан будут выборочно тестировать на COVID-19.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала НТВ выразила надежду, что Турция откроется для россиян уже к июлю. В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о возможном возобновлении полётов на египетские курорты в ближайшее время.