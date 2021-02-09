Власти Туниса предложили России возобновить чартерные рейсы

Тунисское правительство приняло «особые» меры в отношении российского туристического рынка и предложило возобновить чартерные рейсы из России. Об этом рассказал посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.

По его словам, с руководством Туниса было достигнуто взаимопонимание о том, что безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом. Кроме этого, посольство постоянно контактирует с Минтуризма Туниса и отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране.

Уверен, что туристический поток возобновится по мере нормализации ситуации. Постепенно к этому готовимся, — рассказал посол РИА Новости.

В настоящее время российские авиационные власти выдали разрешение «Аэрофлоту» на осуществление до семи регулярных полётов в неделю из Москвы в Тунис.

Как сообщил Николаев, с 2016 года число российских туристов, посетивших Тунис, достигло 640 тысяч человек в год. По некоторым оценкам, были предпосылки довести эту цифру до 1 млн человек, однако из-за пандемии коронавируса Тунис был практически закрыт для въездного туризма.

Сейчас все прибывающие в Тунис обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, а также провести семь дней карантина в одном из определённых властями отелей за свой счёт до получения нового отрицательного теста.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин высказал предположение, что к июню открыть прямые рейсы для российских туристов могут Испания и Кипр. По его мнению, Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет, писал NEWS.ru.