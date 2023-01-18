Власти Таиланда захотели усыпить кота Лешку из-за одного документа Власти Таиланда захотели усыпить кота Лешку российской туристки из-за одного документа

Фото: Министерство транспорта РФ

Стюардессы авиакомпании Red Wings забрали обратно в Россию кота пассажирки, которого из-за отсутствия документов не пустили с хозяйкой в Таиланд, и вернули женщине спустя время с необходимыми разрешениями на въезд, сообщается на странице Минтранса во «ВКонтакте». Евгения с котом Лешкой прилетела в тайский Утапао, однако выяснилось, что у питомца не хватает одного документа для разрешения на въезд. Власти аэропорта предложили женщине усыпить животное или отправить его обратно.

Пассажир авиакомпании Евгения вместе со своим питомцем — котом по имени Лешка, отправилась на отдых. Но при въезде у Лешки не обнаружилось одного нужного документа. Сотрудники аэропорта впустить его отказались, предложив усыпить или отправить обратно. На помощь пришли бортпроводники Red Wings. Они забрали кота с собой на обратном пути, а потом, уже с полным комплектом необходимых бумаг, отправили к хозяйке в Утапао, — сообщили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что встреча кота Лешки с хозяйкой Евгенией в Таиланде растрогала всех до слез.

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