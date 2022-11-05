Власти Таиланда надеются на приезд Путина на саммит АТЭС

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Таиланда надеются на посещения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) российским лидером Владимиром Путиным, заявил ТАСС посол страны в РФ Сасиват Вонгсинсават. Мероприятие состоится в Бангкоке 18-19 ноября.

В настоящее время завершается подготовка списка подтвержденных участников. <...> Как принимающая сторона мы с нетерпением ждем возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнерами, — цитирует агентство посла.

О том, что в Таиланде очень ждут российского лидера дипломат говорил еще в августе. По его словам, визит Путина может стать памятным событием в рамках 125-летия установления дипотношений между двумя странами.

Ранее Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», что пока не определился с поездками на саммиты «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС.