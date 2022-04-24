Власти США заблокировали работу российского посольства в стране

Американские власти заблокировали работу российского посольства в Соединённых Штатах, заявил в эфире телеканала «Россия 1» посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что в адрес дипмиссии поступают телефонные звонки и письма с угрозами, а банковские счета двух генконсульств были закрыты.

По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США, счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы — и телефонные, и письма приходят... Одно время блокировался даже выезд из посольства, — заявил он.

Ранее Антонов назвал серьёзной ошибкой решение о приостановке статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств. По его словам, после принятие этого решения организация ослабла.

Накануне чешские власти переименовали улицу Коруновачни в шестом районе Праги, на которой расположено посольство РФ в Чехии в улицу Украинских Героев. По информации издания aktualne.cz, руководители мэрии и муниципалитета этого района Праги установили там таблички с новым названием.