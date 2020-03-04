Санкции Вашингтона перестали действовать в отношении 157 предприятий Судана.
Американские власти приняли решение аннулировать санкции ещё в октябре 2017 года, однако только сейчас это решение было воплощено в жизнь. Как
С 2017 года в отношении Судана не действуют американские санкции. Несмотря на это, страна числится в американском списке спонсоров международного терроризма. В него также входит Иран и Сирия. Из-за этого страна не может продавать оружие и получать какую-либо американскую помощь.
В 2011 году Южный Судан объявил о своей независимости от Судана, после чего последний потерял нефтеносные районы. На фоне инфляции, девальвации национальной валюты, а также роста цен на основные продукты питания в стране начались волнения. В апреле 2019 года они привели к военному перевороту. Армия отстранила от власти Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет, и создала временный Военный совет. С конца августа Суданом управляет Суверенный совет, в него входят 11 военных и гражданских представителей. Переходное правительство приступило к работе с 8 сентября.
Ранее NEWS.ru писал, суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны аль-Баширу с 10 до двух лет.
Добавьте наши новости в избранные источники