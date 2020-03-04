https://static.news.ru/photo/208873ca-5e4c-11ea-832a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gioia Forster/dpa/Global Look Press

Санкции Вашингтона перестали действовать в отношении 157 предприятий Судана.

Американские власти приняли решение аннулировать санкции ещё в октябре 2017 года, однако только сейчас это решение было воплощено в жизнь. Как передаёт телеканал Al Arabiya, под санкциями остаются несколько предприятий в стране, поскольку они связаны с конфликтом в районе Дарфур. Там с 2003 года идёт гражданская война.

С 2017 года в отношении Судана не действуют американские санкции. Несмотря на это, страна числится в американском списке спонсоров международного терроризма. В него также входит Иран и Сирия. Из-за этого страна не может продавать оружие и получать какую-либо американскую помощь.

В 2011 году Южный Судан объявил о своей независимости от Судана, после чего последний потерял нефтеносные районы. На фоне инфляции, девальвации национальной валюты, а также роста цен на основные продукты питания в стране начались волнения. В апреле 2019 года они привели к военному перевороту. Армия отстранила от власти Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет, и создала временный Военный совет. С конца августа Суданом управляет Суверенный совет, в него входят 11 военных и гражданских представителей. Переходное правительство приступило к работе с 8 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, суд Судана сократил тюремный срок бывшему президенту страны аль-Баширу с 10 до двух лет.