Власти США раскрыли правила нанесения ударов вне зон боевых действий

https://static.news.ru/photo/29a53b3c-ab0d-11eb-bdb1-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Белый дом в рамках закона о свободе информации (FOIA) обнародовал утверждённые экс-президентом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за рубежом за пределами районов боевых действий. Об этом пишет издание The New York Times.

Издание отмечает , что в октябре 2020 года администрация Джо Байдена вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) через суд добилась публикации этих материалов.

В них, в частности, говорится об операциях спецназа и нанесении ударов с беспилотников. Согласно правилам, одобренным Трампом в 2017 году, в ходе контртеррористических операций приоритет отдаётся не уничтожению боевиков, а их захвату для сбора разведданных.

В феврале 2021 года глава американского Минобороны Ллойд Остин сообщил, что Пентагон проанализирует военное присутствие США за рубежом, а также, возможно, проведёт ротацию подразделений в зависимости от того, где они будут нужнее.

Министр согласился с Джо Байденом, что лучший инструмент американской политики — дипломатия. Однако он заявил о решимости «защитить интересы США, когда им бросают вызов».