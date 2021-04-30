Власти США раскрыли правила нанесения ударов вне зон боевых действий

Белый дом в рамках закона о свободе информации (FOIA) обнародовал утверждённые экс-президентом Дональдом Трампом правила нанесения ударов за рубежом за пределами районов боевых действий. Об этом пишет издание The New York Times.
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В них, в частности, говорится об операциях спецназа и нанесении ударов с беспилотников. Согласно правилам, одобренным Трампом в 2017 году, в ходе контртеррористических операций приоритет отдаётся не уничтожению боевиков, а их захвату для сбора разведданных.
В феврале 2021 года глава американского Минобороны Ллойд Остин сообщил, что Пентагон проанализирует военное присутствие США за рубежом, а также, возможно, проведёт ротацию подразделений в зависимости от того, где они будут нужнее.
Министр согласился с Джо Байденом, что лучший инструмент американской политики — дипломатия. Однако он заявил о решимости «защитить интересы США, когда им бросают вызов».