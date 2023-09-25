Власти США планируют одобрить безвизовый режим для граждан Израиля

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Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести безвизовый режим для граждан Израиля, сообщает телеканал ABC со ссылкой на собственные источники. Предполагается, что Вашингтон официально объявит о своем решении уже в среду, 27 сентября. При этом источники подчеркивают, что правительство США все еще обеспокоено отношением Израиля к палестинцам с американским гражданством.

Вопрос о включении Израиля в список стран, граждане которых могут посещать США сроком на три месяца без визы, обсуждался президентом Джо Байденом и премьер-министром Беньямином Нетаньяху на полях сессии Генассамблеи ООН. В данный список входят около 40 государств, в основном европейских и азиатских. Отмечается, что данный вопрос интенсивно обсуждался американскими и израильскими дипломатами на протяжении нескольких месяцев. Предполагается, что положительное решение США укрепит позиции Нетаньяху, неоднократно вступавшего в спор с администрацией Байдена из-за Ирана, Палестины и реформы судебной системы.

Как сообщалось ранее, депутаты Государственной думы поддержали отмену туристических виз для граждан пяти стран, в том числе Кувейта и Омана. По мнению руководителя профильного комитета Госдумы Сангаджи Тарбаева, это позволит повысить привлекательность российской туристической индустрии.