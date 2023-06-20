Власти США отказались от помощи Британии в спасении батискафа у «Титаника» Telegraph: власти США отказали британской компании отправить аппарат для спасения батискафа

Власти Соединенных Штатов отказали британской компании Magellan Limited в отправке специального аппарата для поднятия батискафа, который застрял в Атлантическом океане недалеко от крушения «Титаника», сообщает Daily Telegraph. По информации издания, запрос был отправлен еще вечером 19 июня, однако Вашингтон отказался принимать помощь.

В публикации говорится, что британское устройство способно действовать на глубине в 5 км, в то время как базирующийся в Нью-Йорке глубоководный аппарат может погружаться лишь на 3 км. Обломки «Титаника» лежат на глубине в 3,8 км.