Власти США обвинили Россию в масштабных кибератаках

https://static.news.ru/photo/9cb3cfa6-4f9d-11eb-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/Global Look Press

Масштабная кибератака на американские государственные учреждения в декабре, «вероятно», была организована Россией с целью получения разведывательных данных, сказано в сообщении агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA), входящем в структуру Министерства внутренней безопасности.

Вместе с тем в сообщении ведомств отмечается, что расследование декабрьских кибератак ещё продолжается. Власти США также оценивают последствия атак для того, чтобы подготовить ответ на эти действия, передает РИА Новости.

Исполнитель целенаправленной кибератаки, вероятно, происходит из России, он несёт ответственность за подавляющее большинство или все недавно выявленные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей, — говорится в сообщении.

Там также утверждается, что атаки были произведены с целью получения разведданных.

Как сообщал NEWS.ru, ранее американское издание New York Times сообщило, что декабрьские кибератаки в США оказались более масштабными, чем предполагалось ранее. В частности, хакерам удалось взломать не менее 250 федеральных агентств и предприятий США. Перед этим считалось, что хакеры смогли получить доступ лишь к нескольким десяткам государственных и частных сетей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения США в причастности России к хакерской атаке на федеральные ведомства страны бездоказательны и могут быть попыткой помешать избранному президенту Джо Байдену наладить отношения с российской стороной.