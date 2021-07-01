Власти Словении закроют границы для россиян

Словения с 3 июля закроет границы для иностранцев из стран «красного списка», где фиксируется тяжёлая эпидемиологическая ситуация. В него входит и Россия. Об этом сообщается на сайте правительства республики.
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Кроме России в «красном списке» также находятся Турция, Бразилия, Великобритания, Аргентина, Ирландия и другие страны.
Жёсткие ограничения для туристов вводятся с 3 по 20 июля на Бали и Яве. Они будут жёстче, чем те, которые вводились в Индонезии до сих пор.
Ранее власти Пхукета официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, которые будут вакцинированы от коронавируса. Он стал первой территорией королевства, где будет не нужно находиться на карантине.