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Власти Словении закроют границы для россиян

10:58, 01 июля 2021
Фото: Micha Korb/pressefoto_korb/Global Look Press
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Словения с 3 июля закроет границы для иностранцев из стран «красного списка», где фиксируется тяжёлая эпидемиологическая ситуация. В него входит и Россия. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Не смогут прилететь в страну даже вакцинированные жители неблагополучных в эпидемиологическом отношении государств. Из «красного списка» стран в Словению смогут попасть только её граждане, а также обладающие видом на жительство люди. Они будут обязаны находиться на десятидневном карантине.

Кроме России в «красном списке» также находятся Турция, Бразилия, Великобритания, Аргентина, Ирландия и другие страны.

Жёсткие ограничения для туристов вводятся с 3 по 20 июля на Бали и Яве. Они будут жёстче, чем те, которые вводились в Индонезии до сих пор.

Ранее власти Пхукета официально открыли его для туристов и граждан Таиланда, которые будут вакцинированы от коронавируса. Он стал первой территорией королевства, где будет не нужно находиться на карантине.

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