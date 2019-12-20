https://static.news.ru/photo/e3b8610e-24cf-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Udo Bernhart/picture alliance/Global Look Press

Швейцарские власти критически относятся к экстерриториальным санкциям, но помешать им не могут. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Тилман Ренц.

Так он прокомментировал ситуацию с введением Вашингтоном ограничений в отношении компаний, участвующих в прокладке труб газопровода «Северный поток-2», и возможностью их защиты от давления. В частности, компании Allseas.

По словам Ренца, Берн принял к сведению американские санкции и его компетентные представители находятся в контакте с заинтересованными компаниями. Однако принимать решения о том, как реагировать на санкции будут именно сами компании, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции США против газопроводов оценили в МИД РФ. В ведомстве заявили, что ограничения являются ударом по союзникам Вашингтона. Кроме того, предположили, что Штаты больше хотят навязать Европе свой сжиженный газ, чем навредить российскому экспорту.