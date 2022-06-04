Власти Шри-Ланки рассказали о своей роли в задержании самолета «Аэрофлота» Власти Шри-Ланки заявили о непричастности к задержанию самолета «Аэрофлота»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Шри-Ланки заявили о непричастности к задержанию самолета «Аэрофлота» в аэропорту города Коломбо, которое произошло 3 июня. В местном суде посчитали, что данная ситуация — коммерческий спор между российской авиакомпанией и ирландской лизинговой фирмой Celestial Aviation Trading 10 Limited, пишет РИА Новости. Ранее высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу ирландской компании, запретив самолету «Аэрофлота» Airbus A330 покидать страну до 16 июня.

Спор между ОАО «Аэрофлот» и Celestial Aviation Trading 10 Limited (истец. — NEWS.ru) носил чисто коммерческий характер, который должен решаться между двумя указанными сторонами, и, подчеркивается, без участия государства. Соответственно, дело было назначено для возражений сторон и к рассмотрению на 8 июня 2022 года, — сказано в сообщении.

Компания «Аэрофлот» приостановила рейсы на Шри-Ланку после ареста самолета А330 3 июня. Накануне глава Росавиации Александр Нерадько обратился к авиавластям государства с просьбой как можно скорее согласовать вылет арестованного самолета. При этом «Аэрофлот» заявил, что в Коломбо за пассажирами будут отправлены другие самолеты.

Ранее в МИД России была вызвана посол Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, которой был заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Бандаранаике.