Власти Шри-Ланки выпустили из тюрем около трёх тысяч человек

На Шри-Ланке тюрьмы временно покинул 2961 заключённый. Их выпустили под залог. Мера направлена на противодействие распространению коронавирусной инфекции.
В стране переполнены тюрьмы. Там находятся более 26 тысяч человек, несмотря на вместимость в 10 тысяч человек.
Власти
Всего на Шри-Ланке коронавирусом заразились 166 человек, умерли 5 заболевших. В островном государстве проживает более 21 млн человек.
NEWS.ru писал, что аэропорты Шри-Ланки перестали принимать рейсы, а с 14 марта власти прекратили выдавать россиянам визы по прилёту.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен