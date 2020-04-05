Власти Шри-Ланки выпустили из тюрем около трёх тысяч человек

https://static.news.ru/photo/0be2b038-772a-11ea-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harshana Johanas/Global Look Press

На Шри-Ланке тюрьмы временно покинул 2961 заключённый. Их выпустили под залог. Мера направлена на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

В стране переполнены тюрьмы. Там находятся более 26 тысяч человек, несмотря на вместимость в 10 тысяч человек.

Власти пытались не допустить распространения заболевания среди заключённых, поэтому в марте запретили родственникам их посещать. В тюрьмах страны вспыхнули протесты, начались стычки с охраной, осуждённые пытались убежать, сообщает «Интерфакс».

Всего на Шри-Ланке коронавирусом заразились 166 человек, умерли 5 заболевших. В островном государстве проживает более 21 млн человек.

NEWS.ru писал, что аэропорты Шри-Ланки перестали принимать рейсы, а с 14 марта власти прекратили выдавать россиянам визы по прилёту.