Власти Шри-Ланки попросили граждан «стучать на русских» Mash: власти Шри-Ланки попросили граждан писать доносы на россиян

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Власти Шри-Ланки предложили гражданам писать доносы на россиян, чтобы помочь их депортировать, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, руководство страны забило тревогу из-за того, что иностранцы систематически нарушают общественный порядок, миграционное законодательство, а предприниматели наносят вред экономике. Уточняется, что в группу риска попали также украинцы и израильтяне.

Ранее стало известно, что 18-летний житель немецкого Грефенхайнихена Никлас Маттеи прозвал себя «Мистер Донос». За год молодой человек составил 4227 жалоб на соотечественников. Юноша в свободное время одевается в светоотражающий костюм, садится на велосипед и приступает к патрулированию улиц. Его главной целью стали граждане, которые нарушают правила парковки. Сам он очень гордится своей деятельностью.

Тем временем в правительстве России не поддержали законопроект о серийных доносчиках, предполагающий введение ответственности за злоупотребление правом обращаться с жалобами в госорганы. По словам автора инициативы вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, проект будет доработан и вновь внесен на рассмотрение, поскольку ситуация с доносами ухудшается.