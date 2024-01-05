Власти Шотландии лишили украинских беженцев льготы Daily Record: кабмин Шотландии отказался оплачивать жилье украинским беженцам

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Правительство Шотландии отказалось продолжать выделение средств местным властям на оплату краткосрочного жилья для украинских беженцев, сообщает Daily Record. В прошлом году кабмин потратил на эти цели 10 млн фунтов стерлингов.

Местные власти за несколько дней до Рождества получили ошеломляющую новость о том, что предоставление средств для помощи украинцам не продолжится, — говорится в публикации.

Свое решение прекратить финансирование беженцев шотландский кабмин объяснил проблемами с бюджетом. В свою очередь представители властей на местах допустили, что им придется прекратить поддержку гостиниц, в которых размещаются украинцы.

В декабре свыше 1,2 тысячи жителей немецкого города Гера вышли на акцию протеста против открытия центра для приема беженцев. Местные власти планировали разместить его в здании бывшей городской больницы.

До этого депутат бундестага Родерих Кизеветтер предложил отправить на Украину 600 тысяч беженцев, которые находятся в ЕС. По его словам, в одной только Германии насчитывается свыше 200 тысяч военнообязанных, что равно 10 дивизиям.