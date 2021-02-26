Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения разведки США в убийстве Хашогги

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что власти королевства отвергают выводы американской разведки об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
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Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчёте негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчёт содержал неточную информацию и выводы, — говорится в сообщении МИД.
В ведомстве добавили, что все меры против виновных в преступлении давно приняты властями страны.
Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы, — отметили в МИД.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Хашогги стал жертвой, поскольку в нём наследный принц видел угрозу королевству, рассказал Reuters со ссылкой на доклад разведки США. Ещё одним доводом в пользу своей версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения наследного принца Мухаммеда бин Салмана.