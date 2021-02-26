Власти Саудовской Аравии отвергли обвинения разведки США в убийстве Хашогги

https://static.news.ru/photo/bfb15282-788b-11eb-adec-96000091f725_660.jpg Фото: Ian Cumming/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что власти королевства отвергают выводы американской разведки об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщило государственное агентство SPA. Ранее стали известны детали доклада разведки США, из которого следует, что одобрил убийство оппозиционного журналиста наследный принц Мухаммед бин Салман.

Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчёте негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчёт содержал неточную информацию и выводы, — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве добавили, что все меры против виновных в преступлении давно приняты властями страны.

Королевство отвергает любые меры, посягающие на его руководство, суверенитет и независимость его судебной системы, — отметили в МИД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хашогги стал жертвой, поскольку в нём наследный принц видел угрозу королевству, рассказал Reuters со ссылкой на доклад разведки США. Ещё одним доводом в пользу своей версии разведка называет тот факт, что саудовские чиновники не смогли бы провести такую операцию без разрешения наследного принца Мухаммеда бин Салмана.