Власти России решили выслать трёх словацких дипломатов

Министерство иностранных дел России решило выслать трёх словацких дипломатов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. Так в РФ ответили на высылку трёх сотрудников посольства России в Словакии, произошедшую в середине марта.

28 марта в МИД России вызвали посла Словацкой Республики в РФ Любомира Регака. Дипломаты выразили ему протест в связи с тем, что в Словакии препятствуют работе российских загранучреждений.

Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию, — сказали в МИД России.

Регаку также указали на недопустимость случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии, которые в последнее время участились.

Словакия решила выслать трёх сотрудников посольства России 14 марта. Они подозревались в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб республики, задержанными по подозрению в шпионаже.

Пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага сообщил, что деятельность дипломатов РФ несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

В МИД России в ответ на высылку сотрудников дипмиссии тогда заявили, что эта безосновательная акция не останется без ответа.