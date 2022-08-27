Время перелетов в Сочи и Турцию может сократиться Власти России обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшее время российские власти обсудят возможность использования гражданской авиацией части воздушного пространства на юге страны, закрытого с 24 февраля, сообщает РБК со ссылкой на источники. Предполагается, что в случае положительного решения будет сокращено время перелетов в аэропорты Сочи и Турции.

По информации одного из источников, этот вопрос будет обсуждаться уже в понедельник, 29 августа, в рамках разъяснительного совещания с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг страны в обход воздушного пространства Казахстана. Встречу проведет Госкорпорация по организации воздушного движения.

Предполагается, что время полета из аэропорта Внуково в Сочи, по предварительным подсчетам, может сократиться более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Это станет возможным благодаря изъятию из режима ограничений маршрута шириной 10 км. Кроме этого, уменьшится продолжительность рейсов в Турцию из Москвы.

В конце июля «Аэрофлот» сообщил о запуске прямых рейсов из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Билеты на них можно будет купить с 30 октября. 22 июля в расписании авиакомпании появились октябрьские рейсы на остров Пхукет из аэропорта Шереметьево на самолете Airbus A330-300.