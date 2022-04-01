Власти Польши заявили о готовности стать гарантом безопасности Украины

Польша готова выступить страной-гарантом безопасности на Украине, если на это пойдут США и крупные европейские державы. Об этом вице-премьер и глава комитета по вопросам госбезопасности Ярослав Качиньский заявил в эфире «Польского радио». В Киеве, помимо Польши, в качестве гарантов рассматривают страны-члены Совбеза ООН, а также Германию, Израиль, Италию, Канаду и Турцию.

Если это будут серьёзные гарантии, то есть с участием США, а также других крупных европейских стран, то я не вижу здесь никаких противопоказаний, — сказал он.

Ранее постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила о готовности Соединённого королевства выступить в качестве гаранта безопасности Украины. Она отметила, что Лондон рассмотрит такую возможность, если об этом попросит Киев.

Украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле предложила систему гарантий безопасности. Представитель делегации Валерий Чалый пояснил, что она должна быть аналогична пятой статье устава НАТО: если страна станет объектом нападения, по результатам трёхдневной консультации государства-гаранты должны будут поставить оружие, оказать военную поддержку и ввести бесполётное пространство над Украиной.

По словам делегата, украинский нейтралитет будет означать отказ от размещения иностранных военных баз на территории страны и от вступления Украины в военно-политические объединения.