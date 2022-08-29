Польша требует от ЕС прекратить выдавать визы россиянам Премьер-министр Польши Моравецкий: Евросоюз должен прекратить выдавать россиянам визы

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Польша настаивает на том, что Евросоюз должен прекратить выдавать россиянам визы, кроме гуманитарных, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его словам, необходимо послать сигнал всем россиянам и показать, что их действия в поддержку военной операции недопустимы и преступны, передает РИА Новости.

Сегодня не время пользоваться деньгами российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России, всем российским гражданам, что ваша деятельность недопустима и преступна, так как тот, кто поддерживает преступление, так же совершает преступление, — сказал Моравецкий.

Он добавил, что Польша вместе с Финляндией и балтийскими странами находится среди тех стран, которые обозначают более решительный подход к блокированию всех виз для граждан России, за исключением гуманитарных.

С 1 сентября ограничения на выдачу виз для граждан России введет Финляндия. Подать документы можно будет только в четырех городах страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Также в ведомстве напомнили, что по новым правилам россияне смогут подавать документы на туристические визы только по понедельникам.