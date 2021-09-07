Власти Польши насчитали в Белоруссии более 10 тысяч нелегальных мигрантов

Власти Польши насчитали на территории Белоруссии более 10 тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Европу нелегальным путём. Об этом пишет Deutsche Welle.

Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница, - заявил начальник польской погранслужбы генерал Томаш Прага.

Он добавил, что за последние несколько дней количество попыток мигрантов незаконно пересечь польскую границу со стороны Белоруссии сильно увеличилось. По его мнению, в этом деле замешаны международные преступные группировки, которые при поддержке властей Белоруссии перебрасывают нелегалов из Азии и Африки в страны Европы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда ввёл чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. О введении мер главу государства попросило правительство.

