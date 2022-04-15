Власти Перу заявили о намерении кастрировать насильников

Президент Перу Педро Кастильо предложил ввести в стране химическую кастрацию для осуждённых за изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Глава государства призвал конгресс поддержать инициативу правительства и внести изменения в Уголовный кодекс. Поводом для такого предложения стала история с похищением трёхлетней девочки.

В связи с ужасным случаем сексуального насилия в отношении похищенной трехлетней девочки в городе Чиклайо, <...> президент республики Педро Кастильо объявил, что правительство обсуждает введение радикальных мер, таких как обязательная химическая кастрация для насильников несовершеннолетних, подростков и женщин, как это уже делают в других странах мира, — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства призвал конгресс подержать инициативу, выдвинутую правительством страны и внести изменения в Уголовный кодекс.

В минувшую среду, 13 апреля, перуанская полиция задержала мужчину, похитившего трёхлетнюю девочку и сутки удерживавшего её у себя дома. Помимо похищения задержанному были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Преступление вызвало широкие резонанс, жители страны устроили акции протеста. При этом местные жители сожгли дом подозреваемого.

Ранее сообщалось, что суд в Брянской области рассмотрит дело депутата, подозреваемого в половом сношении с малолетними и несовершеннолетними девочками, а также в вовлечении в занятие проституцией. По данным следствия, обвиняемый у себя дома в городе Дятьково Брянской области с июля 2016 года по апрель 2021 вступал в половую связь с несовершеннолетними девочками в возрасте от 13 до 16 лет, испытывавшими материальные и жизненные трудности, и платил им за это деньги. Парламентарию их также за вознаграждение подыскивала и приводила его знакомая. Половые сношения с несовершеннолетними обвиняемый записывал на камеру мобильного телефона, закамуфлированного под бутылку и банку.