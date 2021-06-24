Власти Омана одобрили экстренное применение вакцины «Спутник V»

Экстренное применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и китайской Sinovac одобрили власти Омана. Об этом сообщает газета Times of Oman со ссылкой на генерального директора департамента по надзору и контролю за заболеваниями в Министерстве здравоохранения Сейфа Салима аль-Абри.

По словам аль-Абри, лицензии на экстренное применение в султанате выданы для четырёх вакцин: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, «Спутник V» и Sinovac.

Таким образом, Оман стал 68-й страной мира, одобрившей применение российской вакцины от коронавируса.

Ранее «Спутник V» был одобрен в 67 странах мира с общей численностью населения 3,3 млрд человек. Вакцина занимает второе место в мире по количеству одобрений госрегуляторами.

Ранее стало известно, что претензии инспекции ВОЗ к производству вакцины от коронавируса «Спутник V» связаны в основном со стерильностью и охраной окружающей среды.