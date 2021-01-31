Власти оценили планы НАТО по вторжению в Калининград

https://static.news.ru/photo/a5d747e6-63d1-11eb-b513-fa163e074e61_660.jpg Калининград Фото: pixabay.com

Калининградские власти считают фантазиями «планы» удара Североатлантического альянса по региону и вместо продумывания сценариев вторжения призывают обратить внимание на туристический потенциал области.

Подобные фантастические сценарии сочиняются различными экспертами и институтами. Назвать их больше как фантазиями никак не получается. Калининградская область — это регион с огромным туристическим потенциалом, турпоток в регион прирастает из года в год. Поэтому мы бы рекомендовали перестать разрабатывать планы вторжения, а подумать о создании туристических маршрутов в наш регион, — сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Ранее в США обнародовали план превентивного удара НАТО по Калининградской области. Сценарий предполагает ликвидацию четырёх основных целей в этом регионе. Задача, которая может быть поставлена военным, заключается в том, чтобы уничтожить пусковые установки баллистических ракет малой дальности, способные переносить ядерное оружие, прежде всего — ракетные комплексы «Искандер». Кроме того, потребуется уничтожить находящиеся в регионе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», нанести ущерб кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, а также ликвидировать российские войсковые подразделения в Калининграде «для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Решающий шаг к победе в регионе и выполнению стратегических задач заключается в уничтожении оставшихся российских силовых элементов. Подчёркивается, что любые действия, ослабляющие российские вооружённые силы в первые дни конфликта, могут иметь решающее значение для исхода войны в Центральной Европе.

Вместе с тем отмечается, что перемещение из города Гусева российской артиллерии и концентрированный заградительный огонь способны эффективно остановить наступление военных НАТО ещё до пересечения границы. Особо указано на то, что в нынешних реалиях полномасштабная война — маловероятный сценарий, так как финансовая ситуация в России исключает возможность длительного участия в конфликте, писал NEWS.ru.