Власти Норвегии сняли запрет на авиасообщение с Великобританией

Норвежские власти решили восстановить авиасообщение с Великобританией, прерванное из-за нового штамма коронавируса.
Авиаперелёты между странами возобновятся с 2 января. При этом всем прибывающим в Норвегию из стран, где фиксируется сложная обстановка с COVID-19, необходимо предъявлять на въезде отрицательные тесты.
Также люди, у которых нет собственного места жительства в стране, должны будут провести 10 дней на карантине в отеле,
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 12 января.
Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной. После этой информации около 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.