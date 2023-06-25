Власти Нижней Саксонии заподозрили в связях с Россией Bild: оппозиция в Нижней Саксонии заподозрила власти немецкой земли в связях с РФ

Фото: Rainer Droese / imago-images.de / Global Look Press

Правительство Нижней Саксонии обвинили в сотрудничестве с Россией, пишет Bild. Оппозиционные силы в регионе заявили, что министры местного кабмина могли быть связаны с российскими властями и потребовали предоставить доступ к документам из десяти министерств, чтобы провести расследование их связей с Россией с 2013 года.

Отношения между правительством в Нижней Саксонии и самой крупной оппозиционной партией, Христианско-демократическим союзом, становятся все более «грубыми», — сказано в публикации.

В материале сообщается, что документы по запросу не были предоставлены, поэтому оппозиция пригрозила правительству Нижней Саксонии судом.

Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что Москва согласилась принять в качестве нового посла ФРГ в Москве замглавы фракции Свободной демократической партии Германии в бундестаге Александера Ламбсдорфа. Отмечается, что Москва якобы уже выдала так называемый агреман (предварительное согласие на прием посла). Ламбсдорф известен своей критикой в адрес России, а также призывами усилить военную поддержку Западом Украины на фоне СВО.