Власти Никарагуа исключили возможность размещения военной базы РФ в стране

Фото: Inti Ocon/dpa/Global Look Press

Россия не сможет разместить свою военную базу на территории Никарагуа, так как это запрещено конституцией страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел государства Дениса Монкада. По его словам, даже дружественные Никарагуа страны не могут разместить свои базы.

Согласно закону и Конституции, державам, даже дружественным странам не разрешено иметь на территории Никарагуа военно-морские, военные или авиабазы, — заявил дипломат.

Монкада также подчеркнул, что власти страны разрешают иностранным кораблям всех типов посещать морские гавани в ситуациях, когда речь идет о потенциальной угрозе. Это распространяется и на военные суда. Кроме того, санкция выдается при необходимости оказания гуманитарной помощи.

Как сообщалось ранее, Военно-воздушные силы США разместят свою новую авиабазу на территории Финляндии. По данным местных СМИ, в качестве основы будет использоваться инфраструктура авиапорта Рованиеми, являющегося третьим по величине аэропортом в республике по объемам пассажиропотока. Новая база будет расположена вблизи российских границ.