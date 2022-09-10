Зеленский обвинил волонтеров в хищении помощи для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале выразил обеспокоенность по поводу волонтеров, которых уличили в хищениях помощи для Вооруженных сил армии Украины (ВСУ). Он назвал это преступлением и добавил, что «мошенники и воры не могут быть добровольцами».

Всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни <...> Зарабатывать на наших защитниках недопустимо. Это не только преступление с точки зрения закона, но и преступление с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть добровольцами, — отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что уже провел совещание по этому поводу с главой МВД Денисом Монастырским и руководителем Национальной полиции Игорем Клименко.