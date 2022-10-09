Власти Молдавии усилили пограничный контроль в отношении приезжих из РФ Спикер парламента Молдавии Гросу заявил об усилении погранконтроля в отношении приезжих из РФ

Фото: Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Органы безопасности Молдавской Республики усилили протоколы пограничного контроля в адрес приезжих из России, рассказал спикер парламента страны Игорь Гросу. Таким образом он прокомментировал новости о том, что многие граждане Молдавии, живущие на территории РФ, решили вернуться на родину. По словам Гросу, молдаване опасаются, что их могут призвать на службу в России.

Речь идет о наших гражданах, которые имеют двойное гражданство, и есть опасность, что их призовут на военную службу, многие пытаются вернуться домой. В то же время наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения, — заявил Гросу.

Он отметил, что посольство и консульство Молдавии в Москве столкнулись с огромным объемом работы из-за повышенного спроса по вопросу возвращения на родину. Однако дипломаты, подчеркивает Гросу, готовы справиться с подобной нагрузкой.

Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии сообщило, что молдавское консульство в Москве продлило часы работы для оформления документов для желающих уехать из России граждан. Информации о количестве обращений пока нет. Накануне молдавским журналистам сообщили, что в эти дни снижается поток въезжающих из Молдавии в Россию.