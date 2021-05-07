Власти Мексики рассмотрят применение «Спутника Лайт»

https://static.news.ru/photo/5ff936c4-af5a-11eb-a2cb-96000091f725_660.jpg Фото: pharmprom.ru

Санитарный регулятор Мексики Cofepris получил от лаборатории биологических агентов и реактивов страны Birmex запрос на экстренное применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», говорится на сайте компании.

На этой неделе Birmex представила Cofepris документацию по вакцине «Спутник Лайт», которая будет передана Комитету по новым молекулам для рассмотрения и авторизации использования в чрезвычайных ситуациях в Мексике, — сообщили в организации.

Там отметили, что применение препарата с одной дозой поможет ускорить процесс вакцинации в стране.

Регулятор получил информацию о первом и втором этапе клинических испытаний, а также предварительные результаты третьего этапа. Этих данных достаточно, чтобы оценить безопасность медикамента.

Birmex занимается логистикой вакцин против коронавируса для мексиканской национальной программы. Компания намерена к июлю-августу сертифицировать и отладить розлив и упаковку «Спутника V» в объёме 90 млн доз в год. Это позволит начать экспорт препарата.

«Спутник Лайт» — четвёртая отечественная вакцина от коронавируса. Минздрав РФ зарегистрировал её 6 мая. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что эффективность препарата оценивается в 79,4%. Это выше многих вакцин с двумя уколами, но значительно ниже, чем у «Спутника V». Клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса после вакцинации формируется у 100% пациентов на 10-й день.