Мир

Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

08:35, 14 июня 2020
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Мексики на таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная на границе с США конфисковали крупную партию наркотиков.

Как сообщает налоговая служба (SAT) республики, был изъят 301 ящик с марихуаной весом 3607 килограммов и 21 ящик с метамфетамином весом 565 килограммов.

Общая стоимость партии составляет около $3,5 миллиона.

Сотрудники таможни обнаружили партию с помощью рентгеновского аппарата во время досмотра.

Как ранее писал NEWS.ru, контрабанда наркотиков из Китая была пресечена сотрудниками ФСБ и таможенными органами в Тверской области.

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