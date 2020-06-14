Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Беспорядки и столкновения с полицией начались в Марселе после завершения акций против расизма по всей стране.

Как сообщает ТАСС, изначально марш проходил в мирном ключе, несмотря на использование некоторыми участниками пиротехники. Отмечается, что помимо стандартных лозунгов про значение жизней темнокожих и прекращение полицейского произвола, протестующие потребовали...