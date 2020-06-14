Власти Мексики конфисковали более 4 тонн наркотиков на границе с США

Власти Мексики на таможне в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния Северная на границе с США конфисковали крупную партию наркотиков.
Как сообщает налоговая служба (SAT) республики, был изъят 301 ящик с марихуаной весом 3607 килограммов и 21 ящик с метамфетамином весом 565 килограммов.
Общая стоимость партии составляет около $3,5 миллиона.
Сотрудники таможни обнаружили партию с помощью рентгеновского аппарата во время досмотра.
Как ранее писал NEWS.ru, контрабанда наркотиков из Китая была пресечена сотрудниками ФСБ и таможенными органами в Тверской области.
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